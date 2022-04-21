Кузнецов забросил «Вегасу» с передачи Овечкина

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

На 7-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Ассистировал ему соотчественник Александр Овечкин.

Для 29-летнего Кузнецова это 24-й гол в этом сезоне. 36-летний Овечкин сделал 40-ю результативную передачу.