«Вашингтон» сыграет с «Вегасом», а «Эдмонтон» — с «Далласом»

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В ночь с 20 на 21 апреля состоятся очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Эдмонтон» — «Даллас» — 03.00

«Аризона» — «Чикаго» — 05.00

«Сиэтл» — «Колорадо» — 05.00

«Вегас» — «Вашингтон» — 05.00

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