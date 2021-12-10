«Эдмонтон» проиграл «Бостону», несмотря на дубль Драйзайтля

«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Ойлерз» потерпели четвертое поражение кряду.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, лидирующий в писке лучших снайперов сезона-2021/22, отметился двумя заброшенными шайбами. Теперь у него 23 гола.

«Эдмонтон» идет на 4-м месте в Западной конференции. «Бостон» располагается на 9-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Бостон» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Маршан — 10 (мен., Бержерон), 16:15 — 0:1. Дебраск — 5 (бол., Холл), 22:02 — 0:2. Драйзайтль — 22 (бол., Бэрри, Макдэвид), 38:14 — 1:2. Драйзайтль — 23 (бол., Макдэвид, Бэрри), 49:50 — 2:2. Грызлик — 1 (Смит, Мур), 57:27 — 2:3.

Вратари: Скиннер (57:43) — Ульмарк (57:52).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 43 (13+14+16) — 30 (9+6+15).

10 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».