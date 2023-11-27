«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Макдэвид набрал 5 очков
«Эдмонтон» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.
У хозяев 5 (1+4) очков набрал нападающий Коннор Макдэвид. Форвард Леон Драйзайтль отметился голом и передачей. По три очка набрали Зак Хайман и Дарнелл Нерс.
У гостей дубль оформил Макс Джонс. Результативной передачей отметился 20-летний российский защитник «Дакс» Павел Минтюков.
«Ойлерз» набрали 15 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Дакс» потерпели 6-е поражение подряд. «Анахайм» с 18 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Анахайм» — 8:2 (4:2, 2:0, 2:0)
Голы: Джонс — 2 (Лисон, Вааканайнен), 3:32 — 0:1. Кейн — 10 (Браун, Драйзайтль), 4:36 — 1:1. Джонс — 3 (Сильферберг, Минтюков), 6:10 — 1:2. Макдэвид — 7 (Хаймэн, Нерс), 9:29 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 5 (Нерс, Макдэвид), 12:37 — 3:2. Хаймэн — 11 (Макдэвид, Дешарне), 17:50 — 4:2. Хэмблин — 2 (Эрне, Дешарне), 25:01 — 5:2. Хаймэн — 12 (Макдэвид), 27:20 — 6:2. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Бушар), 47:11 — 7:2. Экхольм — 3 (бол., Нерс, Кейн), 55:50 — 8:2.
Вратари: Скиннер — Достал (Гибсон, 27:20).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 26 (10+10+6) — 23 (12+7+4).
Наши: — - Любушкин (19.57/0/-1), Минтюков (18.20/1/0).
27 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|19
|15
|4
|31
|2
|Каролина
|20
|12
|8
|24
|3
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|4
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|22
|6
|16
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|14
|6
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|21
|9
|12
|20
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|28
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|14
|7
|30
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|5
|Калгари
|21
|8
|13
|19
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|21
|4
|17
|10
|27.11
|01:00
|
Каролина – Коламбус
|3 : 2
|27.11
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|3 : 2
|27.11
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|8 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|20
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|12
|1.98