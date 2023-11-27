«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Макдэвид набрал 5 очков

«Эдмонтон» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

У хозяев 5 (1+4) очков набрал нападающий Коннор Макдэвид. Форвард Леон Драйзайтль отметился голом и передачей. По три очка набрали Зак Хайман и Дарнелл Нерс.

У гостей дубль оформил Макс Джонс. Результативной передачей отметился 20-летний российский защитник «Дакс» Павел Минтюков.

«Ойлерз» набрали 15 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Дакс» потерпели 6-е поражение подряд. «Анахайм» с 18 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 8:2 (4:2, 2:0, 2:0)

Голы: Джонс — 2 (Лисон, Вааканайнен), 3:32 — 0:1. Кейн — 10 (Браун, Драйзайтль), 4:36 — 1:1. Джонс — 3 (Сильферберг, Минтюков), 6:10 — 1:2. Макдэвид — 7 (Хаймэн, Нерс), 9:29 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 5 (Нерс, Макдэвид), 12:37 — 3:2. Хаймэн — 11 (Макдэвид, Дешарне), 17:50 — 4:2. Хэмблин — 2 (Эрне, Дешарне), 25:01 — 5:2. Хаймэн — 12 (Макдэвид), 27:20 — 6:2. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Бушар), 47:11 — 7:2. Экхольм — 3 (бол., Нерс, Кейн), 55:50 — 8:2.

Вратари: Скиннер — Достал (Гибсон, 27:20).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 26 (10+10+6) — 23 (12+7+4).

Наши: — - Любушкин (19.57/0/-1), Минтюков (18.20/1/0).

27 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».