«Нэшвилл» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» одержал 4-ю победу подряд. Команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» прервал серию из пяти побед и с 26 очками опустился на 6-е место «Запада».

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