Тренин признан третьей звездой матча с «Виннипегом»
Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин признан третьей звездой матча с «Виннипегом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил первую шайбу в игре.
Первой звездой встречи стал защитник Роман Йоси, который принял участие во всех голах «Предаторз» в матче — 3 (1+2) очка.
Второй звездой матча стал вратарь победителей Юусе Сарос. 28-летний финн отразил 32 броска из 34 с процентом 94,12.
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|12
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|19
|12
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|26
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|8
|26
|4
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|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|14
|7
|30
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|5
|Калгари
|21
|8
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|19
|6
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
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|Эдмонтон
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|8
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|27.11
|01:00
|
Каролина – Коламбус
|3 : 2
|27.11
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|3 : 2
|27.11
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|20
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|12
|1.98
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