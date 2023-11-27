Тренин признан третьей звездой матча с «Виннипегом»

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин признан третьей звездой матча с «Виннипегом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил первую шайбу в игре.

Первой звездой встречи стал защитник Роман Йоси, который принял участие во всех голах «Предаторз» в матче — 3 (1+2) очка.

Второй звездой матча стал вратарь победителей Юусе Сарос. 28-летний финн отразил 32 броска из 34 с процентом 94,12.