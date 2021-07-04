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Джонни Годро готов начать переговоры с «Калгари» по новому контракту

10:13
Джонни Годро. Фото ХК «Калгари».
Джонни Годро. Фото ХК «Калгари».
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Нападающий «Калгари» Джонни Годро готов начать переговоры по новому контракту. У него еще остался год по действующему соглашению, согласно которому он получает 6,75 миллиона долларов за сезон, сообщает Calgary Sun.

При этом «Флэймз» не исключают, что могут обменять 27-летнего вингера.

Годро был выбран на драфте-2011 под общим 104-м номером. За «Калгари» он провел в общей сложности 520 матчей, в которых набрал 494 (170+324) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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