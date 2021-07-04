Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм прокомментировал игру российского защитника Александра Романова.

«Не замедлится ли развитие Романова из-за того, что он мало играет в плей-офф? Совсем нет. В этом году Романов принял участие в 54 матчах регулярки и двух играх плей-офф. Он молод, и мы будет продолжать с ним работать. Если он не надевает форму на матч, это не значит, что он не является игроком команды», — цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.