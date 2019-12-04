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Джоэль Кенневиль — о ситуации Бобровского: «Он там, где он есть»

15:18
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Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль прокомментировал ситуацию с голкипером Сергеем Бобровским. Он пропустил два матча подряд.

— Он там, где он есть, — цитирует главного тренера «Флориды» Кенневилля South Florida Sun-Sentinel. — Последние пару дней Бобровский отлично тренировался. Это дает ему шанс как следует подготовиться к выходным. Счастлив ли он в этой ситуации? Я не думаю, но он настоящий профессионал, хороший товарищ по команде. Хорошо справляется с этой ситуацией. Мы ожидаем, что он сыграет в большинстве игр.

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