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Джейми Бенн: «Худобин великолепно играет на протяжении всего плей-офф»

08:33
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Форвард «Далласа» Джейми Бенн оценил игру голкипера Антона Худобина. Его команда победила «Вегас» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции. Худобин сделал 32 сэйва и был признан первой звездой матча. Второй звездой стал сам Бенн.

«Худобин великолепно играет на протяжении всего плей-офф, и сегодняшний его фантастический перформанс не стал исключением», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

Нападающий забросил решающую шайбу в этом матче. Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/dallas-won-game-4-against-vegas/c-319006798

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