Джейми Бенн: «Худобин великолепно играет на протяжении всего плей-офф»

Форвард «Далласа» Джейми Бенн оценил игру голкипера Антона Худобина. Его команда победила «Вегас» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции. Худобин сделал 32 сэйва и был признан первой звездой матча. Второй звездой стал сам Бенн.

«Худобин великолепно играет на протяжении всего плей-офф, и сегодняшний его фантастический перформанс не стал исключением», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

Нападающий забросил решающую шайбу в этом матче. Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.