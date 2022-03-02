Джейк Дебраск все еще хочет обмена из «Бостона»

Нападающий Дебраск попросил «Бостон» обменять его в другой клуб

Форвард «Бостона» Джейк Дебраск не отзывал запрос об обмене, сообщает The Athletic.

Клуб дал разрешение агенту хоккеиста вести переговоры с другими командами.

Контракт нападающего с кэпхитом 3,675 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. После этого он может стать ограниченно свободным агентом.

25-летний игрок в текущем сезоне НХЛ набрал 24 (14+10) очка в 49 матчах. Он был выбран «Брюинз» под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2015.