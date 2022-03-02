НХЛ закрыла свою страницу в Instagram для России

Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал недоступен для России.

При попытке зайти на страницу НХЛ на территории России, появляется сообщение: «Этот профиль недоступен в вашем регионе».

Профиль НХЛ в Instagram.

Ранее НХЛ объявила, что приостанавливает работу своих русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Также лига остановила действия прав на трансляции в России.