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Сегодня, 13:44

НХЛ закрыла свою страницу в Instagram для России

Сергей Разин
корреспондент
Арена «Рейнджерс».
Фото Twitter

Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал недоступен для России.

При попытке зайти на страницу НХЛ на территории России, появляется сообщение: «Этот профиль недоступен в вашем регионе».

Профиль НХЛ в Instagram.
Профиль НХЛ в Instagram.

Ранее НХЛ объявила, что приостанавливает работу своих русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Также лига остановила действия прав на трансляции в России.

НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 50 20 30 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
Результаты / календарь
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
2.03 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 4 : 3
2.03 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 5 : 2
2.03 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 0 : 3
2.03 03:30
Детройт – Каролина
 4 : 3 ОТ
2.03 04:00
Виннипег – Монреаль
 8 : 4
2.03 04:00
Миннесота – Калгари
 1 : 5
2.03 05:00
Колорадо – Айлендерс
5 : 3
2.03 06:00
Анахайм – Бостон
 4 : 3
2.03 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
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