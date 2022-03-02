Самсонов получил повреждение на тренировке «Вашингтона»

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов не смог закончить тренировку с командой 2 марта. В начале занятия он получил травму после одного из бросков, сообщает журналист Саманта Пелл.

Россиянин ушел в подтрибунное помещение в сопровождении медперсонала.

Сразу было объявлено, что в качестве второго вратаря на тренировке отработает видеотренер «Столичных» Бретт Леонхардт.

В этом сезоне 25-летний россиянин провел в регулярном чемпионате 32 матча.