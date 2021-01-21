Два защитника «Питтсбурга» пропустят несколько недель из-за травм. Речь идет о Маркусе Петтерссоне и Юуссо Риколе, сообщает в Twitter журналист Сет Рорабау.

24-летний канадец провел четыре матча в нынешнем сезоне и забросил 1 шайбу.

На счету 27-летнего финна две встречи.

Ранее защитник «Питтсбурга» Майкл Мэтсон получил травму «верхней части тела». Хоккеист выбыл на продолжительный срок