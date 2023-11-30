Два очка Мирошниченко помогли фарм-клубу «Вашингтона» одержать 7-ю победу подряд

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«Херши Беарс» на выезде переиграл «Уилкс-Берри» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 7:5. Фарм-клуб «Вашингтона» одержал седьмую победу подряд.

В составе победителей голом и голевой передачей отметился российский нападающий Иван Мирошниченко.

«Херши Беарс» с 32 очками лидирует в Атлантическом дивизионе. Фарм-клуб «Питтсбурга» идет на 5-й строчке- 20 очков.