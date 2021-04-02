Американский хоккеист о рекордах Овечкина: «Сид скулил, а Ови заткнулся и усердно играл»

Нападающий «Коламбуса» Брендон Дубински в своем твиттере высказался о классическом противостоянии НХЛ последних десятилетий: Сидни Кросби и Александра Овечкина.

34-летний американец в восторге от голевых рекордов россиянина и заявил, что тот усердно играл для таких достижений.

«Слушайте. Кросби лучше меня и я никогда не говорил, что нет. Он один из лучших на свете. Это противостояние Ови против Сида. Никто из вас не играл в НХД и не знает, как тут тяжело забивать голы, 724 — это безумие. Сид просто слишком много скулил, а Ови заткнулся и усердно играл», — написал Дубински.

В этом сезоне капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел 32 матча, в которых набрал 31 (18+13) очко. Всего в НХЛ на счету 35-летнего россиянина — 724 шайбы и 585 передач.