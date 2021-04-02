НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 3 апреля

В ночь со 2 на 3 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Нью-Джерси» и другие встречи.

3 апреля

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» (02.00 — по мск)

«Виннипег» — «Торонто» (03.00)

«Колорадо» — «Сент-Луис» (04.00)

«Эдмонтон» — «Калгари» (04.00)

«Анахайм» — «Аризона» (05.00)

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» (05.00)

Вечером 3 апреля также пройдут следующие матчи:

«Бостон» — «Питтсбург» (20.00)

«Тампа-Бэй» — «Детройт» (20.00)

«Нэшвилл» — «Чикаго» (22.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.