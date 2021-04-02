НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 3 апреля
23:00
В ночь со 2 на 3 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Нью-Джерси» и другие встречи.
3 апреля
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» (02.00 — по мск)
«Виннипег» — «Торонто» (03.00)
«Колорадо» — «Сент-Луис» (04.00)
«Эдмонтон» — «Калгари» (04.00)
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» (05.00)
Вечером 3 апреля также пройдут следующие матчи:
«Бостон» — «Питтсбург» (20.00)
«Тампа-Бэй» — «Детройт» (20.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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