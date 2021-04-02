«Детройт» выставил Евгения Свечникова на драфт отказов

Нападающий Евгений Свечников был выставлен руководством «Детройта» на драфт отказов. Об этом в своем твиттере сообщил известный хоккейный журналист Эллиотт Фридман.

В этом сезоне 24-летний россиянина провел в НХЛ 10 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков и заработал показатель полезности «-2». Это его лучший показатель по количеству набранных баллов в карьере в НХЛ.

Всего в НХЛ он провел 30 игр и набрал 9 (5+4) очков. Сезон-2018/2019 пропустил из-за травмы и восстановления.