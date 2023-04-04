Болди стал вторым игроком в истории «Миннесоты», забившим 30 голов в сезоне в возрасте 21 года

Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 Б).

Эта заброшенная шайба стала для 21-летнего американского игрока 30-й в сезоне. Как сообщает сайт НХЛ, Болди стал вторым игроком в истории клуба, забившим 30 голов в сезоне в возрасте 21 года и моложе. Первым является Мариан Габорик — 30 голов в сезоне-2001/02 и 2002/03.

Всего в текущем сезоне форвард сыграл за «Миннесоту» 77 матчей и набрал 60 (30+30) очков.