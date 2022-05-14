Губерниев о вылете «Вашингтона»: «Совсем не удивлен. Овечкин в плей-офф не так ярко играет, в отличие от регулярки»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет «Вашингтона» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Мы часто видим, что команда в регулярке одна, а в плей-офф совсем другая. У Александра еще была травма. И Саша не так ярко играет, в отличие от регулярного чемпионата. Плей-офф — отдельная история. Я совсем не удивлен. Честно говоря, я больше переживаю за «Питтсбург», а не «Вашингтон», — сказал Губерниев «СЭ».

«Вашингтон» не может преодолеть первый раунд в четвертый раз подряд после того, как в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.