Кузьменко проведет переговоры с «Эдмонтоном» после завершения плей-офф НХЛ

Российский нападающий Андрей Кузьменко продолжает вести переговоры с клубами НХЛ. Нападающий находится в сфере интересов «Эдмонтона», но канадский клуб вернется к этому вопросу только после завершения плей-офф, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Срок соглашения 26-летнего нападающего со СКА истек 30 апреля. Сообщалось, что главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро уже лично провел встречу с Кузьменко.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Сам игрок уже попрощался с болельщиками СКА.