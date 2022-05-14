Плющев отреагировал на вылет «Вашингтона» в первом раунде плей-офф НХЛ против «Флориды»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал вылет «Вашингтона» в 1/8 финала НХЛ против «Флориды» (4:2).

«Я думаю, что на проигрыш команды повлияло то, что Александр Овечкин в последнее время получил достаточно серьезные травмы и не смог себя на сто процентов реализовать, это сказалось на результате. Хотя хоккей игра командная, один-два человека — это личности, на общий результат сложно повлиять, если партнеры не поддержат. Проиграли, потому что соперник был сильнее в организации игры.

Игру Саши болельщики, которые всегда приветствуют его на трибунах, уже оценивали. Статистика говорит о том, что он сделал для команды очень многое в этом сезоне, за исключением его травм, но хоккей игра контактная, никто не застрахован. Овечкин отработал этот сезон на пять баллов», — сказал Плющев Metaratings.ru.

«Флорида» обошла «Вашингтон» в шести матчах и в следующем раунде плей-офф Кубка Стэнли сыграет с победителем пары «Торонто» и «Тампа-Бэй».