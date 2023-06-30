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Сегодня, 07:43

Директор «Монреаля» объяснил, почему клуб не задрафтовал Мичкова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото photo.khl.ru

Директор «Монреаля» по развитию игроков Мартин Лапойнт объяснил, почему клуб не выбрал на драфте российского нападающего Матвея Мичкова.

«Канадиенс» под общим пятым номером взяли австрийского защитника Давида Райнбахера, а 18-летний россиянин достался «Филадельфии», которая выбирала седьмой.

«Наверняка болельщикам понравился бы «сексуальный пик», парень, который забивает голы. Мы не сомневаемся в таланте Мичкова, он очень талантлив, конкурентоспособен, хорошо работает на льду. Но также, было так много неизвестных, три года ожидания, поэтому мы склонились к Райнбахеру. Дэвид для нас был очень важным игроком, он отвечает всем качествам, которые защитник может дать команде, он укрепит нашу оборону. Он был в поле нашего зрения в течение очень долгого времени. С самого начала он был очень высоко в нашем списке. Нет ни одного скаута, который пошел бы против этого решения. Все скауты были единодушны», — сказал Лапойнт в эфире TVA Sports.

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Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
Матвей Мичков
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