Перри подпишет с «Чикаго» контракт на один год
Форвард Кори Перри подпишет с «Чикаго» контракт на один год, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
По сведениям источника, 38-летний канадец получит по контракту 4 млн евро. 29 июня «Тампа» обменяла Перри в «Чикаго» на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.
В минувшем сезоне Перри провел 81 матч за «Тампу» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (12+13) очков. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 6 играх.
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16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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