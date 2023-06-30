Перри подпишет с «Чикаго» контракт на один год

Форвард Кори Перри подпишет с «Чикаго» контракт на один год, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, 38-летний канадец получит по контракту 4 млн евро. 29 июня «Тампа» обменяла Перри в «Чикаго» на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.

В минувшем сезоне Перри провел 81 матч за «Тампу» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (12+13) очков. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 6 играх.