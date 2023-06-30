«Торонто» не может согласовать новый контракт с Нюландером

«Торонто» не может договориться о новом контракте с форвардом Вильямом Нюландером, сообщает журналист Пьер ЛеБрюн.

По сведениям источника, «Мэйпл Ливз» на данный момент не может удовлетворить требования 27-летнего шведа. Действующий контракт игрока с зарплатой в 6,96 млн долларов истекает в 2024 году.

В минувшем сезоне Нюландер провел 82 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 87 (40+47) очков. Также на его счету 10 (4+6) очков в 11 играх плей-офф.