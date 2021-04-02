Ни один клуб НХЛ не забрал Гусева с драфта отказов

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев продолжит выступать за клуб, так как ни одна команда не забрала его с драфта отказов. Об этом в своем твиттере сообщил известный хоккейный журналист Эллиотт Фридман.

В этом сезоне 28-летний нападающий участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11».

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Российский хоккеист часто остается в запасе по решению тренерского штаба.

В прошлом сезоне Гусев дебютировал в НХЛ. Он провел 66 матчей и набрал 44 (13+31) очка.