«Детройт» обыграл «Торонто», у Костина результативная передача

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«Детройт» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 4:3.

В составе «Ред Уингз» результативной передачей отметился Клим Костин.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» 13 октября сыграет с «Нью-Джерси», «Торонто» 12 октября встретится с «Монреалем».