«Детройт» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» дома обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Рэд Уингз» шайбы забросили Лукас Реймонд и Даниэль Спронг. У «Латнинг» единственный гол на счету Виктора Хедмана.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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