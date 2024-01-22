«Анахайм» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Анахайм» дома проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

За гостей отличились Винсент Трочек, Уильям Куле, Артемий Панарин, Крис Крайдер и Джимми Веси. У «Дакс» дубль оформил Адам Хенрик.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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