Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:43

«Анахайм» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Анахайм» дома проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

За гостей отличились Винсент Трочек, Уильям Куле, Артемий Панарин, Крис Крайдер и Джимми Веси. У «Дакс» дубль оформил Адам Хенрик.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого
Политолог Денисов указал на неизменность тактики ВСУ с 2014 года
Пентагон признал погибшими пропавших у берегов Сомали военных
Илон Маск отказался голосовать за Байдена на предстоящих выборах в США
Популярное видео
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Детройт» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 46 29 17 60
2 Филадельфия 47 25 22 56
3 Каролина 45 25 20 55
4 Айлендерс 46 20 26 51
5 Вашингтон 44 22 22 50
6 Нью-Джерси 44 23 21 49
7 Питтсбург 43 21 22 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 28 17 65
2 Флорида 45 27 18 58
3 Торонто 45 23 22 54
4 Детройт 46 24 22 53
5 Тампа-Бэй 47 24 23 53
6 Монреаль 46 19 27 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 42 17 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 46 27 19 60
4 Нэшвилл 46 25 21 51
5 Аризона 44 22 22 47
6 Сент-Луис 44 22 22 46
7 Миннесота 46 20 26 45
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 46 31 15 66
2 Вегас 46 27 19 59
3 Эдмонтон 42 26 16 53
4 Лос-Анджелес 43 22 21 52
5 Калгари 46 21 25 47
6 Сиэтл 46 19 27 47
7 Анахайм 46 15 31 31
8 Сан-Хосе 46 11 35 26
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 01:00
Детройт – Тампа-Бэй
 2 : 1
22.01 01:00
Каролина – Миннесота
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Даллас
 3 : 2 ОТ
22.01 04:30
Анахайм – Рейнджерс
2 : 5
22.01 05:00
Сиэтл – Торонто
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 47 77
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 46 76
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 66
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 38
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 45 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 30
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 7 1.58

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости