Фолиньо: «Миннесота» должна начать думать об обороне, а не надеяться только на Капризова»

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо оценил вклад форварда команды Кирилла Капризова в победу над «Каролиной» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин оформил хет-трик.

«Первый гол Капризова заставил нас двигаться вперед, [придала нам] немного веры, и это было очень важно во втором периоде при счете 1:1. Он играет отлично, и мы должны начать думать о том, чтобы организовать оборону, а не только надеяться на то, что у Кирилла будут голевые моменты», — приводит слова Фолиньо сайт НХЛ.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 39 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка.