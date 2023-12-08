«Детройт» — «Сан-Хосе»: видеообзор матчах НХЛ

«Детройт» дома проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Шаркс» прервали трехматчевую победную серию «Ред Уингз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сан-Хосе» набрал 18 очков и занимает 15-е место в Западной конференции. «Детройт» располагается на 4-й строчке в Восточной конференции — 32 очка.

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