«Баффало» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» и «Филадельфия» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 6 апреля в Баффало и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Баффало» — «Филадельфия» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Баффало» набрал 79 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 83 очка.