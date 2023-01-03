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Сегодня, 23:16

«Детройт» поместил Врану на драфт отказов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Детройта» Якуб Врана выставлен на драфт отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман в своих соцсетях.

Клубы НХЛ смогут забрать 26-летнего чешского нападающего в состав своей команды в течение следующих 24 часов.

Контракт форварда с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Врана в декабре завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ.

Игрок не принимает участия в матчах НХЛ с 16 октября. В текущем сезоне он провел всего два матча и записал на свой счет два (1+1) очка за результативность.

Всего в карьере Врана сыграл 323 матча в НХЛ и набрал 189 (98+91) очков.

Хоккей
ХК Детройт Ред Уингз
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2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 37 19 18 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 38 10 28 24
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8.01
3.01 05:00
Колорадо – Вегас
 2 : 3
3.01 06:00
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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