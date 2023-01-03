«Детройт» поместил Врану на драфт отказов

Нападающий «Детройта» Якуб Врана выставлен на драфт отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман в своих соцсетях.

Клубы НХЛ смогут забрать 26-летнего чешского нападающего в состав своей команды в течение следующих 24 часов.

Контракт форварда с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Врана в декабре завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ.

Игрок не принимает участия в матчах НХЛ с 16 октября. В текущем сезоне он провел всего два матча и записал на свой счет два (1+1) очка за результативность.

Всего в карьере Врана сыграл 323 матча в НХЛ и набрал 189 (98+91) очков.