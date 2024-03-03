«Флорида» всухую победила «Детройт», Бобровский отразил 21 бросок

«Флорида» на выезде обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У гостей забросили Картер Верхэге, Брэндон Монтор, Сэм Райнхарт и Эван Родригес.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок и отыграл на ноль.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 86 очками в 61 матче.

«Детройт» идет на шестой строчке с 72 очками в 61 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Флорида» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Монтур — 6 (Родригес, Лунделл), 28:50 — 0:1. Райнхарт — 42 (бол., Барков, Монтур), 33:06 — 0:2. Родригес — 9 (Луостаринен, Лунделл), 44:39 — 0:3. Верхэге — 31 (бол., Монтур, Ткачак), 53:02 — 0:4.

Вратари: Лайон — Бобровский.

Штраф: 40 — 30.

Броски: 21 (5+10+6) — 37 (9+12+16).

Наши: — - Куликов (15.38/3/+1).

2 марта. Детройт. Little Caesars Arena.