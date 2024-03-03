Бриндамор о поражении «Каролины» от «Виннипега»: «Каждый раз, когда мы пропускали, мы делали что-то глупое»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал поражение от «Виннипега» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Харрикейнз» вели со счетом 3:0 после двух периодов, но пропустили пять шайб в третьем периоде.

«Каждый раз, когда мы пропускали, мы делали что-то глупое. Когда играешь против хорошего соперника, надо быть готовым к тому, что он будет пользоваться шансами. Как раз это и произошло», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бриндамора.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 78 очками в 61 матче. Команда проведет следующую игру 8 марта дома против «Монреаля».