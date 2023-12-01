«Детройт» обыграл «Чикаго». Костин заработал дисциплинарный штраф

«Детройт» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий Клим Костин заработал дисциплинарный штраф после стычки в середине второго периода.

«Детройт» набрал 27 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 14 очков.