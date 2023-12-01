«Тампа» потерпела поражение от «Питтсбурга». Кучеров набрал 2 очка

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«Тампа» на своем льду проиграла «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Лайтнинг» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин набрал 1 (0+1) очко.

«Тампа» с 25 очками идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» идет 10-м — 23 очка.