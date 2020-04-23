Дети Ковальчука построили дом из картона

Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала видео в сториз своего Instagram. Она показала, как их дети построили дом из картона.

— Стройка завершена, — сказала Николь Ковальчук. — Можно к вам? Постучаться? Тук-тук-тук. Как у вас тут уютненько.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрированы 2 628 929 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 183 454 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 713 357 человек выздоровели за время пандемии.