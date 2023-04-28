Дер-Аргучинцев забросил первую шайбу за фарм-клуб «Торонто» в плей-офф АХЛ

«Торонто Марлиз» во стартовом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл в овертайме «Ютику» со счетом 6:5.

В составе фарм-клуба «Торонто» одну из шайб забросил форвард Семен Дер-Аргучинцев.

В текущем сезоне 22-летний россиянин набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Также у форварда один гол в одном матче плей-офф.