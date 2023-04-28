Гол Мальцева принес победу фарм-клубу «Колорадо» в матче плей-офф АХЛ

«Колорадо Иглз» во втором матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Коачеллу» со счетом 3:2.

Победную шайбу за фарм-клуб «Колорадо» забросил Михаил Мальцев, который стал первой звездой встречи. Счет в серии стал 1-1.

В текущем сезоне 24-летний россиянин набрал 21 (11+10) очко в 28 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Также в четырех матчах плей-офф форвард забил три гола.