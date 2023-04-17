Дер-Аргучинцев забросил 12-ю шайбу за фарм-клуб «Торонто»

«Торонто Марлис» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвиль» со счетом 7:2.

В составе фарм-клуба «Торонто» форвард Семен Дер-Аргучинцев отметился заброшенной шайбой. При этом нападающий совершил проход от своих ворот.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 50 матчей в АХЛ, в которых набрал 40 (12+28) очков.