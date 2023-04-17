Пономарев забил победный гол в матче за фарм-клуб «Каролины»

«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Манитобу» со счетом 5:4.

В составе фарм-клуба «Каролины» форвард Василий Пономарев забросил победную шайбу и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 64 матча в АХЛ, в которых набрал 46 (24+22) очков.