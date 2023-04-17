Пономарев забил победный гол в матче за фарм-клуб «Каролины»
«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Манитобу» со счетом 5:4.
В составе фарм-клуба «Каролины» форвард Василий Пономарев забросил победную шайбу и был признан первой звездой встречи.
В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 64 матча в АХЛ, в которых набрал 46 (24+22) очков.
PONO. IS. INEVITABLE.— Chicago Wolves (@Chicago_Wolves) April 16, 2023
??? pic.twitter.com/Tdy8ZqxTjI
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