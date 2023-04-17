Орлов прокомментировал успехи Кузьменко в дебютном сезоне в НХЛ

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов похвалил нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко, который в первом сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) показал высокие результаты.

«Кузьменко молодец, что пришел в первый год и сразу стал показывать такие результаты. Дай бог, чтобы он продолжал выступать на таком же уровне, потому что всегда приятно видеть русских ребят, которые приходят в лигу и сразу закрепляются там. Это дорогого стоит, но все равно нужно время адаптироваться к канадским площадкам, системе. И самое главное — чтобы тренеры доверяли, потому что если нет доверия, то у игрока нет уверенности. Поэтому тут много факторов», — приводит слова Орлова ТАСС.

Кузьменко в завершившемся регулярном чемпионате, который стал для него дебютным в лиге, набрал 74 очка (39 шайб + 35 передач) в 81 матче.