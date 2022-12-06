Дер-Аргучинцев о вызове в «Торонто»: «Я ждал этого всю свою жизнь»

Форвард «Торонто» Семен Дер-Аргучинцев подлился впечатлениями от вызова из фарм-клуба АХЛ.

«Это кажется нереальным. Я ждал этого всю свою жизнь. Просто невероятное чувство. Я не могу объяснить, как я счастлив. Это было моей целью — получить вызов в этом году», — приводит слова Дер-Аргуинцев Sportsnet.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 20 матчей в АХЛ, в которых набрал 18 (6+12) очков.