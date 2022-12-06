Айкел пропустит матч с «Бостоном» из-за травмы нижней части тела

Читать «СЭ» в

Форвард «Вегаса» Джек Айкел пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», сообщает пресс-служба клуба.

26-летний американец не сможет принять участие в матче из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Айкел провел 26 матчей, в которых набрал 29 (13+16) очков.