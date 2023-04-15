Денисенко признан второй звездой матча за фарм-клуб «Флориды»

«Шарлотт» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лихай-Уэлли» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Флориды» форвард Григорий Денисенко отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. Форвард фарм-клуба «Филадельфии» Артем Анисимов сделал один голевой пас.

В текущем сезоне 22-летний Денисенко провел 55 матчей в АХЛ, в которых набрал 34 (11+23) очка.