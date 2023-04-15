Определились все пары плей-офф НХЛ
Сегодня, 15 апреля, были сыграны последние матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Колорадо» переиграл «Нэшвилл» (4:3), поэтому в первом раунде плей-офф сыграет против «Сиэтла».
Таким образом, стали известны все пары 1/8 финала Кубка Стэнли. Первый матч состоится 17 апреля.
Западная конференция:
«Даллас» — «Миннесота»;
«Колорадо» — «Сиэтл»;
«Вегас» — «Виннипег»;
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
Восточная конференция:
«Бостон» — «Флорида»;
«Торонто» — «Тампа»;
«Каролина» — «Айлендерс»;
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
6.04
7.04
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18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.04
|05:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
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