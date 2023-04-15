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Сегодня, 05:35

Определились все пары плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип НХЛ.
Фото USA Today Sports

Сегодня, 15 апреля, были сыграны последние матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Колорадо» переиграл «Нэшвилл» (4:3), поэтому в первом раунде плей-офф сыграет против «Сиэтла».

Таким образом, стали известны все пары 1/8 финала Кубка Стэнли. Первый матч состоится 17 апреля.

Западная конференция:

«Даллас» — «Миннесота»;

«Колорадо» — «Сиэтл»;

«Вегас» — «Виннипег»;

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

Восточная конференция:

«Бостон» — «Флорида»;

«Торонто» — «Тампа»;

«Каролина» — «Айлендерс»;

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс».

НХЛ
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ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» и избежал встречи с «Миннесотой» в первом раунде плей-офф
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
1. Вегас - Виннипег
0 - 0
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 0
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
1. Бостон - Флорида
0 - 0
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
0 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
1. Каролина - Айлендерс
0 - 0
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
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4. Каролина - Айлендерс
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15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
18.04 02:00
Каролина – Айлендерс
- : -
18.04 02:00
Бостон – Флорида
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18.04 05:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
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