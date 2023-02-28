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Сегодня, 04:28

Демко вышел в старте «Ванкувера» впервые с 1 декабря

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Ванкувера» Тэчер Демко вышел в стартовом составе команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

Для 27-летнего американца это первый выход в старте с 1 декабря. Он пропустил несколько месяцев из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Демко провел 15 матчей, в которых пропустил 56 шайб при 88,3 процента отраженных бросков.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 59 29 30 67
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 60 19 41 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 45 13 95
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 59 37 22 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 58 28 30 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 58 28 30 60
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 31 28 74
2 Миннесота 60 33 27 72
3 Колорадо 57 33 24 71
4 Виннипег 60 35 25 71
5 Нэшвилл 57 29 28 64
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 58 21 37 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 59 35 24 76
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 60 32 28 72
4 Сиэтл 59 32 27 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 59 23 36 51
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 60 19 41 45
Результаты / календарь
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Оттава – Детройт
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Даллас – Ванкувер
 - : -
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Эдмонтон – Бостон
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

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И КН
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Бостон

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Филип Густавссон

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