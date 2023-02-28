Демко вышел в старте «Ванкувера» впервые с 1 декабря

Вратарь «Ванкувера» Тэчер Демко вышел в стартовом составе команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

Для 27-летнего американца это первый выход в старте с 1 декабря. Он пропустил несколько месяцев из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Демко провел 15 матчей, в которых пропустил 56 шайб при 88,3 процента отраженных бросков.