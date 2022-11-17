Демидов занял третье место в предварительном рейтинге драфта-2024 от Крэйга Баттона
Глава скаутского отдела TSN Крэйг Баттон опубликовал свой собственный предварительный рейтинг лучших проспектов для драфта НХЛ-2024.
На первой строчке расположился американец Коул Айзерман, второе место досталось финну Арону Кивихарью, а третье — россиянину Ивану Демидову.
Рейтинг драфта НХЛ-2024
Портал TSN
Версия Крэйга Баттона
1. Коул Айзерман — нападающий (USNTDP, USHL)
2. Арон Кивихарью — защитник (ТПС, Финляндия)
3. Иван Демидов — нападающий (СКА-1946, МХЛ)
4. Беркли Кэттон — нападающий («Спокан», WHL)
5. Конста Хелениус — нападающий («Таппара», Финляндия)
6. Веэти Вяйсянен — защитник («КооКоо», Финляндия)
7. Адам Йиржичек — защитник («Шкода Пльзень», Чехия)
8. Маклин Челебрини — нападающий («Чикаго Стил», USHL)
9. Сэм Дикинсон — защитник («Лондон Найтс», OHL)
10. Александр Зеттерберг — нападающий («Эребру», Швеция)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|13
|3
|26
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|16
|7
|9
|17
|6
|Вашингтон
|18
|7
|11
|16
|7
|Питтсбург
|16
|6
|10
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|21
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Флорида
|16
|9
|7
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|16
|8
|8
|17
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|14
|8
|Оттава
|16
|6
|10
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|2
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|16
|7
|9
|16
|5
|Нэшвилл
|16
|7
|9
|15
|6
|Чикаго
|16
|6
|10
|15
|7
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|8
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|19
|11
|8
|23
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|16
|5
|11
|11
|17.11
|03:00
|
Оттава – Баффало
|4 : 1
|17.11
|03:30
|
Чикаго – Сент-Луис
|2 : 5
|17.11
|06:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|1 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|17
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|10
|2.10