Дементьев заявил, что Шестеркин заслужил оваций за игру в Матче звезд НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на овации публики в адрес российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина за его игру на Матче звезд НХЛ.

«Это великолепно — Игорь достоин оваций. Слава богу, что публика по достоинству оценила игру нашего вратаря. Можно ли назвать Шестеркина лучшим российским голкипером в НХЛ на данный момент? Для меня он всегда являлся топовым вратарем в мировом хоккее. У Игоря великолепная техника и психология победителя. Шестеркин всегда готов принять вызов, это вратарь плей-офф. Это очень редкое качество для игроков его амплуа. Он готов показать результат именно тогда, когда его от него ждут», —приводит слова Дементьева RT.

28-летний россиянин играл за команду Остона Мэттьюса, которая стала победителем Матча звезд, обыграв в финале команду Коннора Макдэвида (7:4). Бибер выступил в роли звездного капитана команды Мэттьюса.